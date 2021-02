Kræver mere frostvejr

Isen var åbenbart sikker nok til at færdes på og lave glidebaner i nogen af Hareskovens mindre vandhuller. Foto: Peter Kenworthy.

Isen på Bagsværd Sø er stadig ikke sikker, så færdsel på den er fortsat forbudt. Til gengæld er den tilsyneladende sikker i Hareskoven

Af Peter Kenworthy

Selvom det er fristende at gå ud på isen på Bagsværd Sø, så kræver det stadig meget mere frostvejr, før isen på Bagsværd Sø bliver tyk nok til at bære færdsel. Lørdagens måling lød på 3,5-4,5 cm, og det er stadig langt fra de 13 cm, som den skal være, før vi kan frigive et område til færdsel, fortæller Gladsaxe Kommune.

Foruden vejret er søen nemlig også påvirket af strømninger, som gør udsigterne lidt lange. Men kommunens driftsfolk holder løbende øje med vejret og tykkelsen på isen. Gladsaxe Kommune giver besked på Facebook og på gladsaxe.dk, hvis isen når at blive klar i år.