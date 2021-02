Langt fra i mål

Foto: Peter Kenworthy.

Regeringens klimaindsats er ikke tilstrækkelig for at nå klimalovens mål, siger Klimarådet

Af Peter Kenworthy

– I ’Statusrapport 2021 – Danmarks nationale og globale klimaindsats’ vurderer Klimarådet, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås. Det skyldes primært, at regeringen ikke har lagt en konkret plan for, hvordan den vil finde de cirka to tredjedele af reduktionsbehovet, som resterer efter de indgåede aftaler, skriver det uafhængige ekspert- og rådgivningsorgan, Klimarådet, i en pressemeddelelse.

– Dette er kritisk, fordi tiden er knap set i lyset af opgavens betydelige omfang, og fordi regeringen i høj grad forventer at basere målopfyldelsen på nye og uprøvede teknologier, påpeger Klimarådet i rapporten.

Klimarådet kommer i rapporten med fem anbefalinger, der vil bringe Danmark tættere på målet. Blandt andet anbefaler man at regeringen indfører generelle og høje drivhusgasafgifter og anvender en højere pris på klimaeffekter i samfundsøkonomiske beregninger.