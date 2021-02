Lavt smittetal

Foto: Colourbox.

Men nye corona-varianter spøger stadig

Af Peter Kenworthy

I Gladsaxe er smitteincidensen stadig lav i forhold til tidligere på året. Den ligger i dag på 75 per 100.000, efter at den 1. februar lå på 126, og i slutningen af december var over 600. Det bekræftede antal tilfælde er faldet til lige over 50 for de seneste syv dage.

Gladsaxe er dermed den kommune med den 20.-højeste smitteincidens. Kolding topper listen med lige under 300 per 100.000, efterfulgt af Ishøj.

Antallet af indlagte på Herlev og Gentofte Hospital er også faldet, så tallet i dag er på 22, hvor der var over 50 den 1. februar og over 100 indlagte i starten af 2021.

Fra den 14. januar 2021 til den 12. februar 2021 er der, ifølge Statens Serum Institut, fundet 61 tilfælde af den nye corona-variant B.1.525 i Danmark – over halvdelen i Region Hovedstaden.

B.1.525 er, ifølge BBC, lig den sydafrikanske virusvariant, men der er ikke indtil videre nogen beviser for at variantens mutationer giver et værre sygdomsforløb eller er mere smitsom, tilføjer man.

Et enkelt af de danske B.1.525-tilfælde er blevet indlagt på hospitalet, men ikke på intensiv, og der er indtil videre ingen dødsfald blandt de 61 tilfælde, siger Statens Serum Institut.

Det aktuelle risikoniveau er dog stadig på det højeste niveau – 5 – for hele Danmark, samt alle regioner undtagen region Nordjylland, hvor den er 4.

Over en kvart million danskere havde fået første vaccinedosis mod COVID-19 per 15. februar og omkring 168.000 var færdigvaccineret.

Sundhedsstyrelsen anbefaler – på grund af PCR-testens højere følsomhed end antigentestene – at personer med symptomer på COVID-19 og nære kontakter fortsat bliver testet med PCR-test.