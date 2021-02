Lige køn leger bedst

Illustration with symbol of love and different genders symbols

Foto: Colourbox.

Sex & Samfund inviterer forældre til at tale om køn i Uge Sex

Af Peter Kenworthy

Sex & Samfund inviterer alle hjemmeskolende forældre til at være med til at starte snakken om køn med deres børn og opfordrer alle skoleledere til at skrive under på 6 hacks for at komme forskelsbehandling på grund af køn til livs i skolerne.

En ny undersøgelse, som Voxmeter har foretaget for Sex & Samfund blandt forældre til børn i grundskolen, viser nemlig, at en ud af fem forældre ikke mener, at piger og drenge skal opdrages ens.

Hver femte forælder svarer også, at de inden for det seneste år har opstillet regler for deres barn i forhold til udseende og tøj. For eksempel at drenge ikke må gå med kjole eller ikke at tillade piger at gå med rød læbestift. Samtidig svarer to ud af tre, at de i meget høj eller høj grad mener, at drenge og piger har de samme muligheder i livet anno 2020.

– Tallene viser jo meget tydeligt, at der også blandt danske forældre er en forestilling om, at vi er mål med ligestilling, og de antager ikke umiddelbart, at deres barns køn kan være en barriere for barnets muligheder eller trivsel. Men når vi ser nærmere på besvarelserne er det jo tydeligt, at barnets køn alligevel spiller en rolle. For eksempel i forhold til hvad man som forælder frygter på sit barns vegne, siger national chef i Sex & Samfund, Lene Stavngaard.

Derfor har Sex & Samfund til årets Uge Sex-kampagne i samarbejde med repræsentanter fra Danske Skoleelever, Lærerstuderendes Landskreds og Pædagogstuderendes Landssammenslutning indsamlet vidnesbyrd fra elever, lærere og forældre, der har oplevet eller været vidne til forskelsbehandling på grund af køn i skolen. De vidnesbyrd har inspireret til udviklingen af 6 hacks, som skoler kan forpligte sig til i forbindelse med Uge Sex for at skabe ligeværd blandt eleverne.