Lokale forfattere: To romaner med samme hovedpersoner

Ægtepar fra Høje Gladsaxe udgiver to romaner som kaldes henholdsvis spændingsroman og kulturkrimi. Hovedpersonerne går igen i de to bøger

Af Gitte Ganderup

AB Hammersø er et pseudonym som ægteparret Birgitte Hammer og Alex Sørensen fra Høje Gladsaxe bruger, når de udgiver bøger sammen. Og det har de netop gjort med bøgerne ”Ni dage i maj 2016” og ”Ni dage i november 2019” hvor parret Lisbeth Berger og Michael Sand bliver involveret i spændingsromanernes plot.

Ægteparret Hammer og Sørensen er begge pensionister med en fortid i henholdsvis forsvaret og folkeskolen. Birgitte Hammer har tidligere skrevet og udgivet fem bøger hvoraf tre af dem er historiske romaner, en historisk fagbog og endnu en historisk om hendes egen bedstemødre.

Alex har været med inde over processen som helhed, når Birgitte har skrevet bøger tidligere.

– Idén til at skrive noget sammen dukkede op, fordi Alex savnede noget ”mere action” i mine skriveri. Jeg udfordrede ham – og så gik vi i gang, skriver Birgitte Hammer i en mail.

Samme hovedpersoner

I spændingsromanen ”Ni dage i maj 2016” følger vi Lisbeth Berger, der uden at vide hvorfor involveres i en dødsensfarlig forfølgelse, som afsluttes med en menneskejagt i det centrale København.

Michael Sand er kriminalkommissær og medvirker i løsningen af dramaet.

Sand udgør den centrale person i kulturkrimien ”Ni dage i november 2019”, hvor et mord på to unge kvinder med en vidt forskellig kulturel baggrund sætter handlingen i gang.

Michael Sand får brug for forståelse og indsigt i kulturelle ligheder og forskelle i en hidtil ukendt grad for at løse mordgåderne.

Bøgerne er udgivet for forlaget Skriveforlaget