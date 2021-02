Mange LGBT-elever mistrives

LGBT+-elever føler ofte ensomme i skolen. Foto: Peter Kenworthy.

Mere end ni ud ti oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen og mange mobbes på grund af deres identitet, siger ny rapport

Af Peter Kenworthy

Der sidder i gennemsnit i hvert fald en LGBT-elev i hver skoleklasse. Ifølge en ny rapport fra LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med over 900 tidligere LGBT+-elever, mistrives mange af dem.

Mere end hver anden LGBT+-elev nemlig har selvmordstanker og har udført selvskade, fire ud af ti har en spiseforstyrrelse, og LGBT+-eleverne føler sig seks gange oftere ensomme i skolen, sammenlignet med svarfordelingen fra den nationale trivselsmåling.

Ikke helt overraskende, når man samtidig kan læse i rapporten at mere end 9 ud af 10 af LGBT+ eleverne oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen, som f.eks. ”bøsse”, ”lebbe”, ”homo”, ”tranny” eller ”gay”, og fire ud af ti har oplevet decideret mobning eller diskrimination på grund af deres identitet.

– Der er ingen ord til at beskrive den ensomhed og den frygt, som jeg gennemgik hver dag, mens jeg bare ventede på hvornår mine mobbere følte for at gå efter mig igen, som en ung LGBT+-person beskriver sine oplevelser fra grundskolen i rapporten.

LGBT+ Ungdom fortæller, at man ikke har specifikke tal for enkelte kommuner som Gladsaxe.

– Men det er det samme billede der tegner sig – uanset om eleverne kommer fra Hovedstaden, Nordjylland eller Fyn, siger politisk talsperson i LGBT+ Ungdom, Nicolaj Laue Juhl, til Gladsaxe Bladet.

Tilpasser sig for at undgå chikane

Ifølge en undersøgelse fra juli sidste år, udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen, tilpasser en betydelig del af danske lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner deres udseende eller ageren i det offentlige rum for at undgå stigmatisering eller ubehagelige former for opmærksomhed.

Og en stigende antal LGBTI-personer i Danmark bliver udsat for overfald, trusler eller chikane. I 2019 var der 76 seksuelt orienterede hadforbrydelsessager, ifølge Rigspolitiet – en stigning fra 31 i 2015. De fleste var rettet mod homoseksuelle.

I 1866 afskaffedes dødsstraf for homoseksualitet i Danmark, i 1933 blev homoseksualitet afkriminaliseret og i 1981 blev homoseksualitet fjernet fra listen over psykiske sygdomme. I 1989 gjorde Danmark, som det første land i verden, det lovligt for homoseksuelle at gifte sig.