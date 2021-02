Mellemgod natur

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommune rangerer i midten af naturkapitalindeks for kommuner men i top ti med hensyn til kvaliteten af naturområderne

Af Peter Kenworthy

Forskere på Aarhus Universitet (DCE) har, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, kortlagt hvor god naturen er i landets kommuner i et såkaldt Kommunernes Naturkapitalindeks.

– Naturkapitalindekset dækker kort sagt over, hvor mange kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, som hver kommuner indeholder. Jo højere rangering, jo flere steder i kommunen kan dyr og planter leve på. Hver kommune har to placeringer på listen. Én, der dækker over naturkvaliteten i kommunen generelt, og én der kun fokuserer på kvaliteten af selve naturområderne, skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Indekset er lavet af forskerne for at give kommunerne bedre mulighed for at arbejde lokalt med at forbedre naturen, tilføjer man.

Fanø ligger i top på den generelle naturkapitalindeks med 87 point, Rødovre ligger i bund med 7, og Gladsaxe ligger i midten, på en 48. plads, mellem Rebild og Lejre, med 23 point.

På listen der fokuserer på kvaliteten af naturområderne, sniger Gladsaxe sig til gengæld ind i top ti, på en 9. plads. Her ligger Lyngby-Taarbæk Kommune øverst, og Glostrup nederst.

Ifølge indekset har Gladsaxe blandt andet et skovarealandel på lige under 9 procent og et søareal på 4 procent, mens eng, mose og overdrev fylder under 3 procent.