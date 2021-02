Nabohjælp hjælper

Foto: Peter Kenworthy.

De over 3.000 nabohjælpere i Gladsaxe er med til at få tyven til at vende om og forhindre indbrud

Af Peter Kenworthy

Hundeluftere, legende børn og postkasser med klistermærket fra Nabohjælp kunne få den 36-årige tidligere indbrudstyv Jesper Jespersen til at vende om, når han sonderede terrænet i et villakvarter for at vurdere, om han nemt kunne begå indbrud.

At blive set af en opmærksom nabo var det Jesper Jespersen frygtede mest.

– Når jeg var ude for at tjekke et kvarter ud og stødte på en beboer, så vendte jeg om igen. For så er jeg blevet opdaget, og beboeren har et signalement, som vedkommende kan give politiet, hvis der et par dage senere skulle være indbrud. Det er alt for risikabelt, fortæller han, i en pressemeddelelse fra Det Kriminalpræventive Råd.

I Gladsaxe er der 3.644 nabohjælpere, eller lidt over 50 nabohjælpere per 1.000 indbyggere. Forskning viser, at aktiv Nabohjælp kan forhindre op mod hvert fjerde indbrud.

Færre indbrud

Og det at mange har været hjemme – og opmærksomme – under coronaen har tilsyneladende haft en effekt.

Antallet af indbrud i Gladsaxe er nemlig faldet markant. I 2020 endte tallet på 314 – eller 47 procent færre end i 2019 og det laveste tal i fem år.

Gladsaxe lå nummer 16 på listen over kommuner med flest indbrud per husstand i 2019. Udviklingen er faldet støt, siden det toppede i 2009, viser tal fra Danmarks Statistik. Indbrud i beboelser steg dog støt i løbet af 2020, efter at have været helt i bund i andet kvartal af året.

Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag Nabohjælp.