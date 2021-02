Noget for pengene

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe har landets tredjehøjeste biblioteksbudget per indbygger. Men også rigtig gode faciliteter og tilfredse brugere

Af Peter Kenworthy

715 kroner per indbygger. Så stort er Gladsaxes biblioteksbudget for 2021, der kun er overgået af Helsingør og Tårnby, der begge har budgetter per indbygger på lige under 800.

Til sammenligning har 15 kommuner biblioteksbudgetter på under det halve af Gladsaxes, målt i forhold til indbyggertal, viser tal fra Danmarks Statistik, som Søndag Aften har analyseret.

Biblioteksbrugerne i Gladsaxe får dog også meget for pengene, ud over et godt udvalg af bøger, musik og film. Fra et kombineret biograf- og bibliotekstilbud i Bibliografen, børneteater, lege- og spillefaciliteter og legeplads i Bibliotekshaven, til undervisning i informationssøgning for skoleklasser, foredrag, teater og musikinstrumenter til fri afbenyttelse.

Velbesøgte biblioteker

Og Bibliotekschef Jakob Lærkes fortæller, at han er rigtig glad for at Gladsaxe Kommune vægter bibliotekstilbuddet højt.

– Det betyder, at borgerne har et lokalt bibliotek i hver bydel. Her spiller de en stor rolle som lokale mødesteder, ligesom de indgår i det boligsociale arbejde og understøtter lokale projekter for eksempel i Værebro og i Høje Gladsaxe. På bibliotekerne bliver borgerne mødt af dygtige bibliotekarer, som står klar til at servicere de mange brugere, som besøger husene for at låne materialer og få kulturelle oplevelser, tilføjer han.

Det kunne virke som om bibliotekernes brugere er enige. Borgerne besøger, ifølge Jakob Lærkes, i gennemsnit et af Gladsaxes biblioteker over 10 gange om året, hvilket er langt højere end landsgennemsnittet på 6.

Og ifølge den årlige brugertilfredshedsundersøgelse, Bibliometer, som laves af analysefirmaet Moos-Bjerre, svarede 98 procent at de alt i alt var tilfredse med Gladsaxes biblioteker i 2019.