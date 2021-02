Nu kan man gå og skøjte på Bagsværd Sø

Foto: Kaj Bonne.

Isen på Bagsværd Sø er blevet sikker nok til at Gladsaxe Kommune har åbnet for færdsel på dele af den

Af Redaktionen, redigeret

Fredag åbnede Gladsaxe Kommune for, at man kunne færdes på dele af Bagsværd Sø.

I første omgang åbnes to baner til skøjteløb: en bane ved Bagsværd Sø Park og en ved Danmarks Rostation foran klubberne. Man kan leje skøjter, så længe isen er sikker.

– Begge bliver fejet og markeret med grene, bånd og skilte om, at der er åbent for skøjteløb. Vil man gå tur på isen, kan det ske på hele området omkring Bagsværd Rostadion. Gladsaxe Kommune opfordrer fortsat til, at man ikke bevæger sig ud på de områder af isen, der endnu ikke er blevet frigivet. Husk at holde afstand og passe på hinanden, skriver man på kommunens hjemmeside.