Ny aftale om genåbning

Foto: Colourbox.

Balance mellem ønsket genåbning og hensyn til at smitten ikke overbelaster sundhedssystemet

Af Peter Kenworthy

På et minipressemøde fra Christiansborg onsdag klokken 11, fortalte justitsminister Nick Hækkerup (A), sundhedsminister Magnus Heunicke (A) og børne– og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz–Theil (A), at nogen butikker og den udendørs kultur og idræt kan åbne 1. marts.

– Vi kan åbne store dele af detailhandlen, udendørs kulturinstitutioner og udendørs idræt … Vi skal teste meget, så vi sikrer at smitteudviklingen ikke løber fra os, fortalte Nick Hækkerup. Der vil være et loft på 25 personer på udendørs idræt, og det vil kræve en negativ coronatest at benytte de udendørs kulturinstitutioner, tilføjede han.

– Hvis der kommer et udbrud, er vi nødt til at lukke hurtigt ned lokalt … Men skulle det vise sig, at der er plads til yderligere åbning, så er vi klar til at diskutere det med partierne, sagde Magnus Heunicke.

Eleverne i grundskoler og efterskoler i Nord- og Vestjylland kan også vende tilbage, og der gøres klar til yderligere åbning 15. marts, hvis smitteudviklingen tillader det.

Pernille Rosenkrantz–Theil anbefalede kraftig til at grundskoleelever over 12 år bliver testet to gange om ugen.

Ifølge aftaleteksten genåbnes udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav, mens udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.

Udvalgsvarer er varige forbrugsgoder som udvalgsvarer er tøj, legetøj, sko, tv, bøger og møbler.

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Og alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser i Nordjylland og Vestjylland kommer tilbage med 50 procent fremmøde (hver anden uge) under forudsætning af test to gange om ugen, ligesom grundskolerne åbnes på Bornholm.

– Hvis smittesituationen muliggør det, forventes samme genåbning at kunne ske i øvrige landsdele pr. 15. marts 2021 (for nuværende kunne det f.eks. være Østjylland, Vest- og Sydsjælland samt Fyn), kan man desuden læse i aftalen.

Et flertal bestående af Regeringen, SF, De Radikale og Enhedslisten står bag aftalen, der lægger sig op af den såkaldte Faglige Referencegruppes anbefalinger.