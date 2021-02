Ny klimadatabase

Man kan godt drikke en øl til frokosten, og stadig være klimavenlig. Det er vi nok mange der er glade for. Foto: Colourbox.

Man kan se fødevarers klimabelastning på den grønne tænketank Concitos nye klimadatabase. En CO2-besparende frokost kunne bestå af grovboller, kyllingepølse eller vegansk bacon, gulerødder og en øl

Af Peter Kenworthy

”Den store klimadatabase”, som i februar er blevet udgivet af Concito, med støtte fra Salling Fondene, er den første offentligt tilgængelige database i verden med ensartede, detaljerede og transparente beregninger af det gennemsnitlige klimaaftryk fra mange forskellige fødevarer, siger tænketanken selv.

I databasen kan man blandt andet se, at mørbrad er den fødevare der er mest klimabelastende, med over 150 CO2e (CO2-ækvivalenter, hvor den samlede klimapåvirkning omregnes til CO2) per kg, efterfulgt af fødevarer som kalvekød, roastbeef, kebab og spegepølse af oksekød, der alle ligger på over 30 CO2e per kg.

I den mindre klimabelastende ende af listen finder man ting som letmælk og grovboller, som ligger på under 1 CO2e per kg. Pålæg som kyllingepølse og vegansk bacon, som ligger på henholdsvis 1,4 og 0,25. Samt grøntsager som rå gulerødder, spidskål, kartofler og champignoner, der ligger under 0,5 CO2e per kg.

Dem der godt kan lide at få en lille en til eller efter maden, men gerne vil spare på CO2’en, kunne overveje at drikke en øl, der kun klimabelaster med 0,6 CO2e per kg, mens cognac ligger i den tungere ende, på over 8.

– Den store klimadatabase kan gøre os alle klogere på, hvordan vi kan gøre vores fødevareforbrug og måltider mere klimavenlige. Men hvis vi for alvor skal ændre madvaner i retning af en mere sund, klimavenlig og planterig kost – som de nye officielle kostråd helt rigtigt lægger op til – er der behov for nye politiske tiltag samt hjælp fra professionelle aktører i hele fødevaresektoren, siger Concitos direktør, Christian Ibsen.

Prøv selv på denstoreklimadatabase.dk