Nyhedsørken truer

Aviser som Information får over 25 millioner i mediestøtte, mens lokale ugeaviser som Gladsaxe Bladet får et stort, rundt nul. Foto: Peter Kenworthy.

Ny rapport fortæller om et faldende antal lokale ugeaviser. En af måderne at stoppe udviklingen på er mediestøtte

Af Peter Kenworthy

I 2020 fik masser af medier mediestøtte: Computerworld, Dagens Medicin og Lolland-Falsters Folketidende fik eksempelvis millionstøtte, mens mere eller mindre landsdækkende medier som Børsen, Ekstra Bladet, Berlingske Tidende og Information fik mellem 17,5 og 25,5 millioner.

Lokale ugeaviser som Gladsaxe Bladet er 100 procent annoncefinansierede, og modtager som det er nu ikke mediestøtte.

Antallet af ugeaviser er ellers faldende over hele landet. I Region Hovedstaden var der i 2010 50 ugeaviser – i 2020 var dette tal faldet til bare 36, kan man læse i en ny rapport om såkaldte ”nyhedsørkener” i Danmark, udgivet af Syddansk Universitet.

I rapporten konkluderer Anders C. Østerby at de lokale medier forsvinder på grund af blandt andet et usikkert annoncemarked og presset fra internettet og sociale medier, samt at tendensen er problematisk. Lokalredaktionerne giver nemlig sammenhængskraft i mindre samfund og understøtter lokaldemokratiet. Blandt andet ved at give borgerne et sted at henvende sig og lokalpolitikerne mod- og medspil.

Men det er sandsynligt at flere af dem vil forsvinde i de kommende år, hvis ikke udviklingen vender, og aviserne eksempelvis bliver berettiget til at modtage mediestøtte, pointerer Anders C. Østerby i rapporten.

Lokalt medieforlig

– De lokale ugeaviser spiller en særlig rolle i det danske medielandskab, hvor de uden brugerbetaling formidler nyheder, kultur, debat og historier om lokalsamfundet direkte til borgerne. De lokale ugeaviser er afgørende for nærdemokratiet og det lokale liv i mange egne af landet. Desværre har techgiganternes pres på annoncemarkedet sammen med stigende distributionspriser ramt denne mediegruppe særligt hårdt, pointerer Danske Medier i organisationens medieudspil fra januar.

I medieudspiller foreslår Danske Medier blandt andet derfor at det kommende medieforlig bør indeholde en målrettet udviklingsstøtte til digital omstilling og en omfordeling af mediestøtten mod lokale og regionale medier, samt en regulering af techgiganter som Facebook og Google.

Helt konkret skal der etableres en pulje på 25 millioner kroner årligt i fem år målrettet de lokale ugeaviser, mener man.

Stor betydning for lokalsamfundene

Gladsaxe Bladet har spurgt Folketingets partier og kulturminister Joy Mogensen (A) om de vil arbejde for, at de lokale ugeaviser får mediestøtte, samt hvorfor/hvorfor ikke.

Dansk Folkeparti, Venstre, De Konservative og Enhedslisten svarede ja på spørgsmålet.

– I Venstre mener vi, at de lokale ugeaviser har en stor betydning for nyhedsformidlingen. Derfor satte vi også 25 millioner kroner af til en pulje til landets distrikt og ugeaviser i det medieforlig vi gennemførte da vi var i regering, fortæller Venstres medieordfører, Britt Bager.

– Da Socialdemokratiet trådte til valgte de ikke at implementere den aftale, som vi lavede. Det er ekstremt problematisk for de mange små medier derude, der fortsat står uden en løsning. Vi fortsætter derfor arbejdet for at sikre finansiering til de små lokalmedier, og forsøger at presse ministeren, tilføjer hun.

Også De Konservative går til medieforhandlingerne med et fokus på at støtte regionale og lokale aviser og ugeaviser, siger medieordfører for De Konservative, Birgitte Bergman.

– Det er nemlig vigtigt, at vi har den nære og lokale avis, som kan sætte fokus på lokale temaer og emner. Ligesom at det er vigtigt for vores demokrati, pointerer hun.

Der skal penge til

Enhedslisten har længe arbejdet for at få gang i forhandlinger om et nyt medieforlig med regeringen – for der skal penge til, hvis vi skal fortsætte med at kommunerne har hver deres lokalmedie, fortæller medieordfører Søren Søndergaard.

– Den primære grund til at vi vil have lokale medier er at have en lokal nyhedsdækning og en lokal debat. Men nogle medier er ekstremt pressede, blandt andet ugeaviserne, og vi kan frygte at den udvikling vil blive forstærket. Derfor kræver vi et medieforlig, men det er ikke så simpelt. For vi skal kun støtte medier der opfylder en publicistisk funktion, tilføjer han.

De resterende partier er ikke vendt tilbage på Gladsaxe Bladets henvendelse, inden redaktionens deadline. Kulturministeriet henviser til kultur- og medieordfører Kasper Sand Kjær (A), som heller ikke er vendt tilbage.