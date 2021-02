Orden konstituerer det velfungerende samfund

At sikre denne orden forudsætter, at der er en kulturel anerkendelse af vores love og retssystem, og at vi kan handle i tillid til, at vores medborgere deler vores egen opfattelse af ret og vrang. En opfattelse, der bygger på århundreders udvikling af juridisk forfatningsret.

Af Carsten Toft Clausen, Nye Borgerlige Gladsaxe

At sikre denne orden forudsætter, at der er en kulturel anerkendelse af vores love og retssystem, og at vi kan handle i tillid til, at vores medborgere deler vores egen opfattelse af ret og vrang. En opfattelse, der bygger på århundreders udvikling af juridisk forfatningsret.

Vores samfundsorden er i den grad udfordret. Det vidner de sidste mange banderelaterede episoder os om på næsten daglig basis. Gladsaxe er desværre en af de hårdere ramte kommuner med skudepisoder og drab til følge, afbrændte biler og en bilbombe som de mest skræmmende eksempler.

Nu vil de mest trofaste tilhængere af venstrefløjen nok argumentere for at vores socialistiske regering gør noget ved problemet. Jo vist, Gladsaxe får en lokal politistation og tak for det. Man kan så bare spørge sig selv om en åbningstid på 15 timer pr. uge rykker noget som helst. I Nye Borgerlige Gladsaxe mener vi at dette er alt for lidt og giver en falsk tryghed for borgerne.

Nye borgerlige Gladsaxe vil hermed gerne opfordre borgmester Trine Græse (Socialdemokratiet) til at tage disse banderelaterede problemer op i byrådet og få lagt en plan for hvordan vi i Gladsaxe kan sikre vores lokalsamfund.

Vi opfordre alle der ønsker en borgerlig renæssance at melde sig ind i Nye Borgerlige, så vi sammen kan presse på for at fremme vores fælles danske værdier.