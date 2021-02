Overfaldet i skralderum under ejendom

En mand blev lørdag aften overfaldt af tre mænd, som han bad om ikke at opholde sig i skralderummet under en ejendom på Mørkhøjvej

Af Gitte Ganderup

Novembervej blev lukket i begge ender efter at der lørdag aften kl 20.18 blev indgivet en anmeldelse om vold i skralderummet under en ejendom på Mørkhøjvej.

Vidner kunne se adskillige politibiler og hundepatruljer.

Københavns vestegen Politi oplyser, at en mand var på vej ned i et skralderum for at aflevere affald. I den forbindelse påtalte han overfor tre yngre mænd, at de ikke måtte taget ophold i skralderummet.

– Forurettede blev tildelt slag i ansigtet samt snittet med kniv i venstre arm og venstre ben, skriver kommunikationsansvarlig Claus Buhr i en mail, som også indeholder en efterlysning.

Forurettede blev efterfølgende skadestuebehandlet.

Københavns Vestegns Politi efterlyser vidner til episoden og bringer dette signalement

1: Mand, Ikke etnisk dansker af udseende, 15-25 år, 175-180 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Brun, Iført: Mørkt mundbind og mørkt tøj.

2: Mand, Ikke etnisk dansker af udseende, 15-25 år, 175-180 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Brun, Iført: Mørkt mundbind og mørkt tøj.

3: Mand, Ikke etnisk dansker af udseende, 15-25 år, 170 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Brun, Iført: Mørkt tøj

Hvis du kender identiteten på gerningsmændene eller i øvrigt har oplysninger i sagen, så kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 43861448