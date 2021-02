Pas på hinanden

Gadeteamet kommer rundt i hele kommunen. Foto: Privat.

Mange unge har haft det hårdt under corona-nedlukningerne. Gadeteamet er på gaden hver aften for at tale med de unge og opfordre dem til at overholde forsamlingsforbuddet

Af Peter Kenworthy

Coronakrisen har været en stor omvæltning for de unge, og nedlukningen har påvirket mange unges trivsel.

Nogen unge har set nedlukningen som et slags frirum, hvor de har fået en pause fra skolekrav og andres forventninger til alt fra udseende til faglige præstationer – en tid hvor de har haft tid til at være sammen med familien, samt lære sig selv bedre at kende, kan man læse i en rapport fra Egmont Fonden om unges liv og læring i en coronatid.

Samtidig har hjemundervisning, forsamlingsforbud og manglende fritidsaktiviteter, festivaler og fysiske udfoldelser sat negative spor i ungdomslivet og de unges udfoldelsesmuligheder, og mange andre unge føler at de har haft en ensom tilværelse, der mangler indhold.

De unge har således oplevet forårets nedlukning meget forskelligt, men ifølge en rapport fra EuroFound, om konsekvenserne af Covid-19 pandemien for livs- og arbejdsvilkår i Europa, er de unge nogle af nedlukningernes største tabere, med størst risiko for depression.

Lydhøre unge

Og de unge skal huske at passe på sig selv og andre, er budskabet fra UNiGs Gadeteam der – også under coronaen – er på gaden hver aften i kommunen, for at tale og interagere med de unge.

– Gadeteamets skal blandt andet være med til at opfordre til at forsamlingsforbuddet overholdes, skabe synlighed og tryghed blandt borgerne, observere ungetendenser og få en snak med de unge, som de møder rundt omkring i Gladsaxe Kommune, fortæller faglig leder i UNiG, Michael Mynster Trefeldt.

Han tilføjer at de unge, efter hans opfattelse, er nogen af dem der har det sværest.

– Det at de ikke kan komme over i caféen og møde en voksen eller en kammerat er svært for dem. Og nogen af dem har det lidt svært med forsamlingsforbuddet, men så tager vi en snak, og der synes jeg egentlig at de er rimeligt lydhøre, og gode til at opløse forsamlinger hvis det er, fortæller Michael Mynster Trefeldt.

Han tilføjer at han ser frem til at arbejde pædagogisk med de unge under de normale rammer, når coronaperioden er overstået.

– I mellemtiden vil vi fortsætte arbejdet med at opfordre de unge til at passe på sig selv og hinanden.

På gaden hver aften

UNiGs pædagoger fra ungecafeerne er på gaden hver aften. De holder kontakten til de unge – som de blandt andet kender fra deres arbejde i udskolingen på folkeskolerne og ungecafeerne – via alt fra onlineaktiviteter og onlineworkshops til nødundervisning i skolerne og samtaler.

Gadeteamet er en afdeling under UNiG (Ung i Gladsaxe), og en del af en kriminalpræventiv indsats, i samarbejde med ungcaféerne, kommunevagten og lokalpolitiet. Teamet tager rundt i hele kommunen hver dag efter klokken 17.