Penge til bestyrelsen

Foto: Kaj Bonne.

Byrådet besluttede at der skal betales honorar til bestyrelsesformanden og mødediæter til bestyrelsen på spillestedet Richter

Af Peter Kenworthy

Spillestedet Richters bestyrelse har foreslået at de skal aflønnes, for bedre at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer. Blandt andet har det været svært at finde en egnet kandidat til formandsposten på Richter.

Det var dog ikke alle i byrådet der umiddelbart mente, at det var en god idé.

Klaus Kjær (O) mente at det er et skråplan, at man begynder at honorere bestyrelsesmedlemmer, som burde være drevet af en faglig interesse.

– Hvad bliver så det næste? Vi har masser af selvejende institutioner i Gladsaxe Kommune. Næste krav bliver så formodentlig at så skal skolebestyrelsesmedlemmer også have, for de gør også et stort arbejde, tilføjede han på byrådsmødet 24. februar.

Også Lars Abel (C) og Serdal Benli (F) mente, at forslaget risikerede at danne præcedens andre steder.

Torben Madsen (Ø) var i tvivl om hvorvidt bestyrelsesarbejdet skulle professionaliseres, da arbejdsindsatsen for bestyrelsesmedlemmerne, ifølge Madsen, ikke adskiller sig så meget fra de mest aktive frivilliges arbejde.

Stemte for honorar og diæter

Formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Katrine Skov (A) anbefalede derimod indstillingen.

– Richter er – når vi ser bort fra corona – i en god udvikling, og der er er behov for kvalificerede og engagerede personer i bestyrelsen, mente hun.

Martin Skou Heidemann (V) og Christina Rittig Falkberg (B) mente at det var helt naturligt og rimeligt at bestyrelsen fik honorarer.

– Honoraret viser at vi sætter pris på deres professionelle indsats, mente Falkberg, der er kommunens observatør i Richters bestyrelse.

Og Lise Tønner (LG) fortalte, at hun ikke var bekymret for, at beslutningen ville skabe en glidebane.

Og da det kom til afstemningen, stemte 18 byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale og Lokallisten Gladsaxe for, Dansk Folkeparti stemte imod, og Enhedslisten, SF og De Konservative undlod. Forslaget blev dermed vedtaget.

Det årlige honorar på 24.000 kroner til bestyrelsesformanden på Richter, og mødediæter til bestyrelsesmedlemmerne (der svarer til niveauet for diæter i kommunale råd og udvalg), skal afholdes indenfor Richters egen budgetramme.