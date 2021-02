Populær skøjteudlejning og stigende temperaturer

Rigtig mange bruger vinterferiens frostvejr til at stå på skøjter på Bagsværd Sø. Forsamlingsforbuddet har dog flyttet skøjteudlejningen lige som temperaturstigning og snefald har betydning

Af Gitte Ganderup

Bagsværd Sø er vinterferiens populære udflugtsmål og da de ansatte fra idrætsanlæggende i Gladsaxe samtidigt udlejer skøjter, tog populariteten til. Faktisk så meget at politiet var nødt til at håndhæve forsamlingsforbuddet i weekenden.

Nogle borgere så det som at politiet lukkede skøjteudlejningen, men sådan var det ikke helt, forklarer kommunikationsansvarlig Claus Buhr fra Københavns Vestegns Politi i en mail til Gladsaxe Bladet

– Politiet lukkede ikke ned ved Bagsværd Sø i weekenden. Men vi havde en patrulje på stedet lørdag, der kunne konstatere, at der var for mange samlet og at de stod tæt i den kø der var opstået ifm skøjteudlejning.

Derfor tog politiet kontakt til kommunen, som sørgerede for at skøjteudlejningen flyttede til området ved Danmarks Rostadion på Skovalléen 40.

Så længe isen er sikker

Ved Rostadion står Kenneth og Boris fra Gladsaxe Skøjtehal og udlejer skøjter ud hvad dag fra kl 10 til 15 – vel at mærke så længe isen er sikker, skiver Idrætsanlæggende i Gladsaxe på deres facebookside.

De er der også i dag selvom det ikke længere er hele søen som er åben.

Hvor længe endnu at isen vurderes sikker til skøjteløb, vides ikke. Det kommer an på konkrete målinger. Men ifølge DMI stiger temperaturerne og det vil medføre at isen vil smelte forholdsvist hurtigt.

Det har dog allerede haft den effekt at det nu kun er den vestlige del af Bagsværd Sø som er tilladt at færdes på. Samtidigt oplyser kommunen at den også er nødt til at prioriterer snerydning på vejene og at der derfor ikke vil blive ryddet sne på søen i dag.