Sikrer corona-tryghed

Hele indsatsen for at bekæmpe corona-epidemien, herunder restriktioner, smitteopsporing, håndtering af smitteudbrud, vaccinationsindsats m.m. besluttes fra centralt hold af regeringen og sundhedsmyndighederne, og som kommune gør vi herefter præcist, hvad vi får besked på, og ofte mere end det. Samtidig er virus iblandt os og respekterer hverken lande- eller kommunegrænser. Derfor er det ikke muligt […]

Af Borgmester Trine Græse (A)

Hele indsatsen for at bekæmpe corona-epidemien, herunder restriktioner, smitteopsporing, håndtering af smitteudbrud, vaccinationsindsats m.m. besluttes fra centralt hold af regeringen og sundhedsmyndighederne, og som kommune gør vi herefter præcist, hvad vi får besked på, og ofte mere end det. Samtidig er virus iblandt os og respekterer hverken lande- eller kommunegrænser. Derfor er det ikke muligt som kommune at undgå smitteudbrud, og her er Gladsaxe ikke hårdere ramt end andre kommuner i hovedstaden.

Det er derfor ikke berettiget, når Søren Avnstrøm skriver, at Gladsaxe Kommune har svigtet borgerne i forhold til smitteforebyggelse. I Gladsaxe har vores dygtige medarbejdere arbejdet i døgndrift for at gennemføre alle tiltag fra myndighedernes side, uanset om der kun har været en weekend eller en dag til forberedelserne.

Gladsaxe har sagt ja til at hjælpe Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing og har 100 procents succes, og vi har nu også påtaget os opgaven med selv at stå for podning ude på vores skoler og andre arbejdspladser for at sikre større effektivitet og fleksibilitet.

Derfor mener jeg tværtimod at Søren Avnstrøm kan glæde sig over, at han bor i en kommune, hvor medarbejderne tager ansvar og gør en kæmpe indsats for, at borgerne kan være så trygge, som det er muligt. Tusind tak for det. Derudover har vi alle som borgere et ansvar for at forebygge smitte, ved at overholde restriktionerne, holde afstand og passe godt på hinanden.