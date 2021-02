Solouheld

Foto: Privat.

Onsdag klokken 11 var der et solouheld ved krydset på Gladsaxevej/Vandtårnsvej, hvor en person have påkørt en lygtestander under svingning i glat føre. Ifølge Københavns Vestegns Politi kom bilisten angiveligt ikke noget til. Hverken Falck eller Beredskab Øst havde nogen kommentar.

Af Peter Kenworthy