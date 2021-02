Der bliver ikke råd til helt så mange statuer og andet kultur i Gladsaxe som tidligere år. Foto: Peter Kenworthy.

To ud af tre kommuner sparer på kulturen i 2021 – også Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

I alt 60 kommuner sparer på kulturen i 2021 i forhold til budgettet for 2020. I gennemsnit betyder det, at kommunerne har tænkt sig at bruge 0,95 procent mindre på kulturbudgettet i forhold til budget 2020, skriver nichemediet NB Nyt.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik budgetterede Gladsaxe Kommune med kulturudgifter (inklusive idræt) på 110.000 kroner i 2020, men kun med 108.000 i 2021 – et fald på lidt over 2 procent.

Gladsaxe Kommune bruger dermed lidt over 1.500 kroner på kultur per indbygger. Mere end nabokommunerne København og Lyngby-Taarbæk, men mindre end Gentofte, Herlev og Furesø.

Både brutto- og nettodriftsudgifterne til kulturområdet per indbygger i Gladsaxe er faldet støt mellem 2012 og 2019, ifølge tal fra Danmarks Statistik.