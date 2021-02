Stigende antal corona-arbejdsskader

Male doctor with mask against coronavirus pointing at covid-19 on tablet computer screen during patient examtination.

Foto: Colourbox.

56 har anmeldt en corona-relateret arbejdsskade i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (det tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har nu modtaget over 3.500 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. Tallet fortsætter med at stige, og meget få af sagerne bliver afvist.

– Siden marts 2020 har vi modtaget i alt 3.519 anmeldelser af COVID-19 som arbejdsskade. Hvis man har mistanke om, at man er blevet smittet med COVID-19 på sit arbejde, opfordrer vi til, at man anmelder sagen. Næsten alle sager med diagnosen COVID-19, hvor vi har haft et grundlag at afgøre sagen på, er blevet anerkendt, fortæller seniorpresserådgiver i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Christian Frederik Mortensen, til Gladsaxe Bladet.

Langt de fleste af sagerne har været på hospitaler og plejehjem, men også på aldersintegrerede institutioner, i hjemmehjælpen og på folkeskoler har der været en del anmeldelser.

Der er til og med tirsdag denne uge anmeldt 56 sager om COVID-19 vedrørende personer, der boede i Gladsaxe Kommune på anmeldetidspunktet. Der er anerkendt 15 sager, fortæller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vigtigt at anmelde corona som arbejdsskade

For at få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade, skal man have fået sygdommen i forbindelse med sit arbejde. Det er vigtigt at af indrapportere sin smitte med COVID-19 som en arbejdsskade, da der kan opstå senfølger af sygdommen som man ikke på nuværende tidspunkt kender til.

Lægen skal, ifølge Arbejdstilsynet, anmelde sygdomstilfælde med COVID-19 snarest muligt og senest 8 uger efter, at lægen er blevet bekendt med sygdommen.

Arbejdsgiveren skal anmelde det som en arbejdsulykke, hvis den ansatte: ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen, kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, eller forventes ikke at genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest 5-uger efter skaden.

Man anmelder ulykken i systemet EASY via virk.dk.