Støjende letbanearbejde på Buddingevej

Foto: Peter Kenworthy.

I løbet af februar går Hovedstadens Letbane i gang med at ombygge Buddingevej fra Vadgårdsvej til Buddinge Rundkørsel på den side af vejen hvor Buddinge Station ligger

Af Redaktionen, redigeret

– Når vi ombygger Buddingevej, skal vi blandt andet flytte fortov og cykelsti på siden, hvor Buddinge Station er placeret. Det sker på strækningen fra Vadgårdsvej og ned til kort før rundkørslen i retning mod Herlev. Vi forventer, at arbejdet på denne side af Buddingevej er færdigt i løbet af sommeren 2021, fortæller Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

Der vil være en del byggestøj fra gravemaskiner, et kørespor for bilister i hver retning på Buddingevej, og de eksisterende trafikomlægninger vil stadig være gældende.

– Det betyder, at det kun vil være muligt at køre højre ud ad Fremtidsvej til Buddingevej. Derudover vil det ikke være muligt at køre venstre ind ad Fremtidsvej og Kildebakken fra Buddingevej, fortæller Hovedstadens Letbane.

Cyklister og fodgængere kan bruge fællesstien langs arbejdsarealet fra Vadgårdsvej til lige før rundkørslen. Der vil være adgang til Buddinge Station, Kvickly og den overdækkede cykelparkering ved S-togs-broen.

Arbejdet udføres på hverdage klokken 7-18 og lørdage klokken 7-14.