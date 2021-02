Støjsamarbejde

Foto: Peter Kenworthy.

Byrådet besluttede at Gladsaxe Kommune skal være med i projekt om trafikstøj

Af Peter Kenworthy

Trafikstøj er et stort problem i Gladsaxe, hvor over 20.000 boliger er belastet med over 58 decibel – der er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi – og over 2.000 med et støjniveau på over 68 decibel.

Et enigt byråd besluttede onsdag at kommunen skal være med i et formaliseret samarbejde med Furesø Kommune – der ligesom Gladsaxe er meget plaget af trafikstøj – og Realdania. Samarbejdet skal komme med bud på hvordan man kan vedligeholde og udvikle byområder som er belastet at trafikstøj fra de store hovedfærdselsårer.

Selvom de var enige i at projektet var en god idé, var byrådsmedlemmerne dog ikke helt enige i, hvordan man bør løse støjproblemerne i Gladsaxe.

Kæmpe problem skal løses

Serdal Benli (F) kaldte det et ”klogt samarbejde” på et kæmpe problem, der er blevet bemærket i omegnskommunerne og på Christiansborg.

– I sidste ende skal vi have staten med, hvis det i det hele taget skal kunne lade sig gøre, tilføjede han.

Lars Abel (C) mente at man skulle tænke stort og utraditionelt, og give plads til at drøfte ting som overdækning. Christina Rittig Falkberg (B) mente også at overdækning var noget man skulle se på, selvom den kollektive trafik – ifølge hende – bør være rygraden i trafikken i Gladsaxe.

– Nu skal man ikke tro at man kan løse alle problemer ved at overdække motorvejene, mente Astrid Søborg (V), der dog tilføjede at overdækning kan være en del af løsningen.

Michael Dorph Jensen (Ø) ville derimod ikke anbefale overdækning af motorveje som en generel løsning af problemet med trafikstøj.

– Det lever ikke særlig godt op til klimamålsætningen. Det er et kæmpe anlægsprojekt, og de penge kunne bruges til noget langt mere fornuftigt. Og det vil ikke løse problemet med mere trafik, mente han.

Trine Græse (A) var enig i man skulle gøre hvad man kunne for at udbygge den kollektive trafik og få flere til at cykle.

– Men jeg lever ikke i en verden hvor jeg forestiller mig, at vi får afskaffet biltrafikken. Jeg mener stadigvæk at i hvert fald nogen steder er løsningen en overdækning, tilføjede hun.