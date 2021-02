Succes for AB´s fastelavnsløb i Hareskoven

I weekenden kunne AB's medlemmer deltage i et fastelavnsløb, som klubben arrangerede. Det var et orienteringsløb med poster, som indeholdt forskellige sjove øvelser og gåder

Af Gitte Ganderup

Mange familier havde valgt at gøre det til en hyggedag, hvor man i solskinsvejr kunne nyde det gode vejr, og gå fra post til post for at løse ordgåden. De deltagende havde også benyttet lejligheden til at klæde sig kreativt ud, og trods de kolde temperaturer, var der solskin og smil i Hareskoven.

Tilbagemeldingerne fra deltagerne i løbet var så positive, at der er sandsynlighed for at AB arrangerer et løb igen. Omkring 50 familier af 2-6 personer deltog henover hele weekenden, anslår Casper Jensen fra AB.

– Hvis corona fortsætter og sætter nogle begrænsninger, så er det helt sikkert noget vi vil lave igen, da vi har modtaget masser af positiv feedback fra de familier som deltog, skriver han i en mail til Gladsaxe Bladet.

Inspiration til mere

Der var mulighed for at gå en kort rute på 1,5 km og så en længere rute på 4 km. Fælles for ruterne var, at man til sidst skulle løse en ordgåde. Her kunne man både lørdag og søndag løbe, gå eller cykle rundt til i alt 10 poster.

Der var lagt op til, at man selv styrede tid og sted, så man ikke risikerede at samle en masse mennesker, men at man i ro og mag kunne gå rundt i Hareskoven fra post til post.

Håbet er, at der måske kan komme flere lignende aktiviteter

– Vi håber i hvert fald også, at det kan give inspiration til andre om at lave nogle lignende aktiviteter, slutter Casper Jensen.