Test er ikke en straf

Når man læser SFs Serdal Benlis indlæg den 10. februar kunne man få det indtryk, at de nationale tests kun gennemføres for at straffe eleverne.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), folketingskandidat

Når man læser SFs Serdal Benlis indlæg den 10. februar kunne man få det indtryk, at de nationale tests kun gennemføres for at straffe eleverne.

Det er selvfølgelig noget vrøvl. Testene er et redskab til at finde ud af, hvor eleven fagligt befinder sig. Det er især et godt redskab i forhold til de mere stille elever.

Netop i denne tid, hvor eleverne har været hjemsendt på grund af coronaepidemien er der endnu større grund til at de nationale tests gennemføres, da lærerne har vanskeligere end sædvanligt ved at følge elevernes progression.

Venstrefløjen har altid set eksaminer og tests som en straf. Det er imidlertid til elevens eget bedste at blive forberedt på den virkelighed, der møder vedkommende uden for skolesystemet. SFs misforståede pyldrementalitet hjælper ingen – mindst af alt de fagligt udfordrede børn.