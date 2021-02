Tobaksvejen og Gyngemose Park

I en god artikel her i bladet den 3. februar beskrives situationen i Gyngemose Park området hvor der har været en del uro og hvor der har været en meget stor fraflytning på over 25 % det seneste år.

Af Peter Lawrence Brooker, Provst Bentzons Vej 25 st tv

Desværre er det nye byggeri der er ved at blive opført på Tobaksvejen også meget tæt. Der er måske 50-75 m mellem husene så den eneste udsigt der bliver er et andet hus og imellem parkeringspladser.

Der er også meget tæt steder inde i København men i modsætning til Tobaksvejen er der et spændende bymiljø tæt på med alle en bys glæder og fristelser.