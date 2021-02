Ulrich bliver ny kommunaldirektør

Foto: Gladsaxe Kommune.

Gladsaxes social- og sundhedsdirektør starter som kommunaldirektør 1. april

Af Peter Kenworthy

45-årige Ulrich Schmidt-Hansen tiltræder stillingen som kommunaldirektør, efter at Bo Rasmussen har valgt at gå på pension efter ni år på posten.

– Borgerne kommer forhåbentlig til at mærke, at kommunen fortsat er et dejligt sted at bo og et godt sted at arbejde. Min opgave er blandt andet at sikre, at de mange gode tiltag, som besluttes, bliver ført ud i livet på en måde, så borgerne mærker det i hverdagen. Det gælder i forhold til den kommunale service i skoler, dagtilbud, plejecentre og de mange andre steder, hvor kommunens medarbejdere hver dag gør en forskel i borgernes liv. Og det gælder i de store byudviklingsprojekter som er i gang i kommunen, svarer Ulrich Schmidt-Hansen på spørgsmålet om, hvordan borgerne kommer til at mærke at de har fået en ny kommunaldirektør.

– Jeg kommer helt sikkert til at bruge en hel del af min tid på byudvikling og infrastruktur – vi har for eksempel en letbane, som er ved at blive bygget. Samtidig kommer jeg naturligvis til at have et stærkt fokus på, at borgerne fortsat kan regne med at den hjælp de får fra kommunen er i top. Og at vores erhvervsliv fortsat oplever kommunen som et godt sted at drive virksomhed, tilføjer han.

Ulrich Schmidt-Hansen har en fortid som direktør i henholdsvis Holbæk og Herlev med ansvar for både ældre, sundhed, handicap, beskæftigelse, borgerservice, skole, børn og familie. Desuden har han en fortid i Finansministeriet, på Københavns Universitet og i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Han bor i Gladsaxe med sin kone og deres to børn.