Vi læser mere

Foto: Peter Kenworthy.

Dem der læser i forvejen har læst betydeligt mere under corona

Af Peter Kenworthy

Corona-pandemien har påvirket danskernes læsemønstre og brug af litteratur, hvor aktive læsere har læst mere og bredere, viser ny forskning fra Københavns Universitet.

Og den øgede interesse for litteratur skyldes ikke kun, at mange har fået bedre tid til at læse og færre andre adspredelser at ty til, siger en af forskerne bag undersøgelsen, postdoc Johanne Gormsen Schmidt fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet, til Akademikerbladet.

– Selv i børnefamilier, der måske endda har haft mindre tid til sig selv, er læsestunder blevet prioriteret højt. Man kan måske snige sig til at læse lidt på telefonen, mens ungerne leger ved siden af. Nedlukningen har øget behovet for tænkepauser, for refleksion og for at se os selv i en historisk sammenhæng. Alt det kan litteraturen bidrage til, tilføjer hun.