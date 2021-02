Virtuel klimadebat

Der er ikke nogen vindmøller i Gladsaxe til at producere bæredygtig energi. Men Venstre og Enhedslisten diskuterede blandt andet solceller, elbiler og klimavenligt byggeri på et virtuelt onlinemøde. Foto: Peter Kenworthy.

Venstre og Enhedslisten diskuterede klima og grøn omstilling på Facebook

Af Peter Kenworthy

For et par uger siden var der digitalt borgermøde om kommunens nye forslag til Strategi for Grøn Omstilling. Onsdag aften diskuterede Enhedslistens Trine Henriksen og Venstres Martin Skou Heidemann igen grøn omstilling og klima, samt hvad vi kan gøre for at reducere CO2-udledningen i Gladsaxe, på Facebook.

Trine Henriksen ville blandt andet gerne have flere solceller, at Gladsaxe presser på for at vi får en bedre og billigere kollektiv trafik samt bedre lokal busdækning. Men også et stop for udbygningen af motorvejene i hovedstadsområdet.

– Der må Gladsaxe altså også markere sig, hvis vi mener det alvorligt at vi faktisk vil nedbringe biltrafikken, fortalte hun.

Kommunens strategi for grøn omstilling er ”svær at slå sig på”, og nogle steder ”en lille smule tandløs”, mente Martin Skou Heidemann.

Han fortalte at han blandt andet gerne ser gerne flere ladestandere til elbiler, varmepumper og mere klimavenlig byggeri – herunder at private investorer bygger etageejendomme mere klimavenligt. Samtidig talte han også for at der kommer mere genbrug.

– Jeg kan høre på mine egne børn, at det er noget de rigtig gerne vil, og her synes jeg også at vi skal gøre en indsats for at opgradere mulighederne, sagde Martin Skou Heidemann.

Erhvervsliv og elcykler

En af mødedeltagerne ville gerne høre om erhvervslivets bidrag til den grønne omstilling.

– Erhvervslivet i Gladsaxe Kommune skal også være med på denne her omstilling. Men det skal heller ikke være sådan, at vi omstiller så meget, at vi mister arbejdspladser, svarede Martin Skou Heidemann.

En anden deltager ville gerne vide om elcyklers rolle i den grønne omstilling.

– Jeg mener at elcykler spiller en kæmpe stor rolle, fordi de har en større rækkevidde end en almindelig cykel har, mente Trine Henriksen.

Strategi for Grøn Omstilling forventes at blive behandlet i Miljøudvalget 12. april, og i byrådet 28. april. De overordnede mål i strategien er at reducere CO2-udledningen i Gladsaxe med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007, og at Gladsaxe skal være CO2-neutral senest i 2050.

Ifølge tal fra Energistyrelsen, er faldet i Gladsaxes CO2-udledning stagneret mellem 2014 og 2018 (hvor de seneste tal er fra), og CO2-udledningen fra transport var i samme periode stigende.