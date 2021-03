10 dage i brummen

Foto: Politi.dk

Ung mand fik 10 dage i fængsel for at spærre Søborg Hovedgade da politiet forsøgte at stoppe bil

Af Peter Kenworthy

En 24-årig mand blev tirsdag idømt 10 dages fængsel. Han blev dømt for at lægge politiet hindringer i vejen, da han spærrede vejen med sit køretøj, i forbindelse med at en patruljevogn forsøgte at stoppe en anden bil på Søborg Hovedgade, i nærheden af Dyssegårdsvej.

Ifølge specialanklager Charlotte Møgelhøj, der var anklager på sagen, er der tale om en sag helt tilbage fra oktober 2019, som politiet sendte i retten i december 2019.

Hun fortæller til Gladsaxe Bladet at hun ikke ved om sagen er banderelateret, men at man kan have en formodning om det.

– Ham der blev dømt var på daværende tidspunkt banderelateret, fortæller Charlotte Møgelhøj, der tilføjer, at anholdelsen foregik fredeligt og at manden efter domsafsigelsen tog betænkningstid i forhold til dommen.