Klar til kommunalvalget

Serdal Benli, Lene Søndergaard, Signe Ejersbo (siddende) og Dorthe Wichmand Müller er SF’s fire topkandidater til kommunalvalget. Foto: Privat.

SF’s medlemmer i Gladsaxe har valgt kandidater til kommunalvalget i november

Af Redaktionen, redigeret

Det nuværende byrådsmedlem og gruppeformand i SF, Serdal Benli, er blevet genvalgt som spidskandidat. Dorthe Wichmand Müller, der også repræsenterer SF i byrådet og er formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, bliver nummer 2 på stemmesedlen. Signe Ejersbo skal være nummer 3, og Lene Søndergaard nummer 4. Efterfølgende på listen er Frederik Hoedeman, Holger Grohganz, Bo Bülow, Peter Bo Malinowsky, Gunnar Svendsen og Anne Breum.

– Vi er glade for at stille med et stærkt kandidathold. Med de kandidater sikrer vi, at valgkampen kommer til at handle om politik og det der fylder i hverdagen for Gladsaxe borgerne. Det er også kandidater, der er stærke inden for mere tid til velfærd og bedre beskyttelse af miljø, natur og luftkvaliteten. Samtidig er det et kandidathold bestående af vidt forskellige kandidater med spidskompetencer inden for mange områder. Det sikrer, at SF er bredt dækkende inden for alle politikområder i kommunen, udtaler partiforeningsformand, Signe Ejersbo.

Spidskandidat Serdal Benli udtaler at han er glad for medlemmernes tillid til at stå i spidsen for SF i Gladsaxe.

– Jeg vil sammen med vores stærke hold arbejde for, at vi får en kommune, der med afsæt i FN’s globale bæredygtighedsmål skaber og udvikler gode rammer af høj kvalitet for alle medborgere i Gladsaxe, fortæller han.