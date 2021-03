50 år med fod på tingene

Lisbeth har været i Eva Sko i 50 år, og bliver ved med at arbejde der så længe hun kan magte det. Her bliver hun fejret til sit 40 års jubilæum. Foto: Privat.

Lisbeth Hejlesen har spredt positiv energi i Eva Sko siden 1971

Af Peter Kenworthy

I dag er det 50 år siden Lisbeth Hejlesen som 22-årig startede i Eva Sko. Hun er udlært i A. Fonnesbech Damernes Magasins afdeling i Hellerup, men da afdelingen lukkede, stod hun uden arbejde. Men så søgte Eva Sko personale, og Lisbeth gik ind i butikken i Buddinge og spurgte til jobbet, kom til samtale og startede et par dage senere.

Hun endte med at være i Buddinge i 20 år, blev bestyrer i Eva Sko i Ballerup, og kom så tilbage til butikken i Buddinge i 2009.

– Jeg har været i Eva Sko i 50 år fordi jeg har været glad for at være der, fordi jeg kan lide jobbet og har det godt med kollegaer og kunder, og fordi jeg har frihed til at gøre hvad jeg synes. Det har været godt alt sammen. Det er selvfølgelig ikke min forretning, men når man har været her i så mange år føler man lidt at man er en del af panelerne, fortæller Lisbeth.

Og Lisbeth Hejlesen er og har altid været en utrolig positiv, kreativ og faglig dygtig medarbejder, fortæller medindhaver af Eva Sko, Jane Lerchedahl.

– Lige siden 1971 har hun udvist utroligt stort ansvar, loyalitet og forretningsforståelse. Hun har altid været vellidt og respekteret, hun har værnet om sine kollegaer og altid haft en sjov bemærkning klar. Lisbeths positive energi og humør smitter af på os alle sammen, tilføjer hun.

For det skal ikke være så surt alt sammen, mener Lisbeth.

– Jeg er nok lidt småtosset, men kunderne kan godt lide en sjov bemærkning, siger hun, og tilføjer at hun vil blive ved med at arbejde i Eva Sko så længe hun kan magte det.