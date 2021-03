Afvikling ikke udvikling

Jeg har læst artiklen husspektakel hvor det anføres at Bagsværd nu er i udvikling, og en fredning af Bagsværd Hovedgade 192 standser denne udvikling. Jeg mener at det som Gladsaxe Byråd tillader i disse år er afvikling og ikke udvikling af hovedgaderne. Afvikling af særkende. Afvikling af menneskelig skala. Afvikling af Grønne rum ud til […]

Af Frederik Juul, Lykkesborg alle 23

Jeg har læst artiklen husspektakel hvor det anføres at Bagsværd nu er i udvikling, og en fredning af Bagsværd Hovedgade 192 standser denne udvikling.

Jeg mener at det som Gladsaxe Byråd tillader i disse år er afvikling og ikke udvikling af hovedgaderne. Afvikling af særkende. Afvikling af menneskelig skala. Afvikling af Grønne rum ud til hovedgaden. Afvikling af fine detaljer der gør en gåtur ved hovedgaden interessent.

Ansvaret for afviklingen af byidentitet og historie i Gladsaxe påhviler alene byrådet.

Jeg forstår ønsket om øget fortætning som middel til liv i gaderne, men lige nu er medicinen ved at dræbe patienten.

Den håbefulde udvikler Michael Pedersen anfører at det eksisterende byggeri i nr 192 ikke har relevans i den udvikling der sker i Bagsværd by. Det bevaringsværdige hus og de modstående små huse er det mest relevante i denne gade. Den håbefulde udvikler Ricco Clausen anfører at det nye byggeri er grønt og levende.

Som arkitekt ser jeg det som lidt af en tilsnigelse at man planter en høj hæk foran et max udnyttet byggeri, og kalder det levende og grønt.

Gladsaxe og udviklerne bør som København sætte sig til bordet, og finde det fællesskab hvor en udvikling giver noget igen til byen.