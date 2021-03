Alle i Værebro opfordres til at blive testet

Foto: Colourbox.

Der er smittestigning i Værebro Park - Gladsaxe Kommune opfordrer alle til at blive coronatestet

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe oplever lige nu en stigning i antallet af smittede med coronavirus, især i Værebro Park. Derfor opfordrer Gladsaxe Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed alle i området til at lade sig teste, fortæller Gladsaxe Kommune.

For at gøre det lettere for alle i Værebro Park at lade sig teste, kommer der et mobilt testcenter til Beboerhuset, Værebrovej 76, torsdag 1. april, fredag 2. april og lørdag 3. april. Alle dage mellem klokken 10-16. Alle over 2 år kan blive testet og der er ingen tidsbestilling. Man skal bare huske at medbringe sundhedskort eller anden legitimation.

Testen i Beboerhuset er en PCR-test, som er mere præcis end en hurtigtest.