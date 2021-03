Anonyme APV’er – svar til Lokallisten Gladsaxe

Trine Henriksen, Enhedslisten

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Enhedslisten er helt enige med Lokallisten Gladsaxe i ønsket om anonymitet, når de ansatte besvarer spørgsmål om trivsel og psykisk arbejdsmiljø i de vigtige arbejdspladsvurderinger (APV’er). Vi har selv påpeget dette problem i flere forskellige sammenhænge. Men vi synes, at det netop er at vise de ansatte tillid, at de nu selv har fået det afgørende ord i forhold til en beslutning om anonymitet, fordi ledelsen er blevet forpligtet til at efterkomme dette ønske fra de ansatte.

Vil der så være anonyme APV’er for nogle ansatte og ikke-anonyme for andre ansatte?

Nej, det synes vi ikke. Vores holdning er, at hvis der er grupper, der ønsker anonymitet (og det vi, at der er), så bør der være anonymitet for alle medarbejdere på arbejdspladsen. For anonymiteten er en beskyttelse af de ansatte, som kunne risikere at komme i en udsat position ved at rejse kritik af konkrete forhold på arbejdspladsen. Hvis det derimod går sådan, at nogle faggrupper ønsker en anonym APV, mens andre faggrupper ikke gør, så vil vi også respektere det. Det synes vi dog ikke er den bedste løsning, og anonymitet må som minimum gælde alle indenfor et arbejdsområde, fx alle skoler eller alle daginstitutioner. Det afgørende er, at det er de ansattes beslutning og ikke ledelsens. Sådan må det være, når vi ønsker større medbestemmelse til de ansatte.