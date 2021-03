Asbest

Det er tidligere oplyst at asbesten er forseglet i de dele af Grønnemose skole, hvor der er anvendt asbest. I forbindelse med et byggeprojekt er der igen fundet asbest i dele af Grønnemose skole. Det fik alarmklokkerne til at ringe hos mig. Jeg er bekymret og stillede derfor nogle spørgsmål til sidste byrådsmøde om hvordan […]

Af Pia Skou, Radikale Venstre