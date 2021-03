Bæredygtigt 4G kunstgræs

Kunstgræsbanerne på Gladsaxe og Bagsværd Stadion skal efter mange års intensiv brug have nyt kunstgræs. Det er et politisk ønske, at vi skal undgå gummigranulat som infill. Det drejer sig om de små sorte gummikugler, som alle med børn og unge, der spiller fodbold, kender, fordi det ikke helt kan undgås, at de sidder i […]

Af Katrine Skov (A), Formand for Kultur, Fritid og Idrætsudvalget

Kunstgræsbanerne på Gladsaxe og Bagsværd Stadion skal efter mange års intensiv brug have nyt kunstgræs. Det er et politisk ønske, at vi skal undgå gummigranulat som infill. Det drejer sig om de små sorte gummikugler, som alle med børn og unge, der spiller fodbold, kender, fordi det ikke helt kan undgås, at de sidder i træningstøj og sko – og slæbes med fra banen – til tider helt hjem i entreen eller badeværelset.

Vi skulle finde en mere miljørigtig løsning uden gummigranulat – og før sommerferien i 2020 blev det besluttet at afprøve forskellige underlag på fire mindre skole- og klubbaner. Alle fodboldforeninger har været inviteret til at teste banerne og udfylde spørgeskemaer om deres oplevelse af at spille på banerne.

Tilbagemeldingen fra spillerne peger på to produkter, der tydeligt skiller sig ud fra de andre. De har begge sand som infill i bunden af kunstgræstæppet. Sandet er dog ikke synligt.

Næste skridt er, at Kultur, Fritid og Idrætsudvalget tirsdag 2. marts skal beslutte dels at sende opgaven med udskiftning af kunstgræs i udbud – og tidsplanen for arbejdet.

Jeg er glad for, at det i samarbejde med brugerne er lykkedes at finde frem til en mere bæredygtig løsning. Det kommer til at koste ekstra at overgå til 4G kunstgræs, men det er godt givet ud, når vi samtidig kan forhindre, at gummi fra banerne spreder sig.