Af Rene Bube, Stengårds Alle 181, 2860 Søborg

Jeg er helt ening i, at vi skal have koncentreret focus på begrænsning af støj. De støjskærme vi har opsat ved ringmotorvejen har dæmpet vejstøjen betydeligt, så det skal vi fortsætte med endnu flere steder. Det stigende antal batteribiler har mange fordele, men på grund af deres større vægt end tilsvarende andre biler, støjer de mere. Det er jo netop dækstøjen fra motorvejene man overvejende kan høre. Derfor skal vi simpelthen bare fortsætte med at begrænse støjen fra motorvejene.

En fordelagtig metode er ganske enkelt at sænke hastigheden på motorvejene i de bymæssige bebyggelser til 80 km/t, i tidsrummet 18.00 til 6.00, samt i weekenden. Det er netop der, hvor vi især er hjemme i vores boliger. De steder hvor motorvejene er sænket mindst 8 m under tærræn, kan man evt. overbygge, men man skal ikke overbygge på andre steder, da man ellers vil stå tilbage med en meget lang, meget dyr, ca. 11 m høj, udsynshæmmende og skyggegivende konstruktion.