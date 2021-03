Bliv rig på viden om finans og økonomi

Wall Street møder Gladsaxe, når den lokale aktieanalytiker André Thormann laver podcast med to tidligere medstuderende. Foto: Peter Kenworthy.

Ung bankansat Gladsaxe-borger laver podcast om finans og økonomi

Af Peter Kenworthy

André Thormann er en 26 år gammel Gladsaxe-borger, der til dagligt arbejder med aktieanalyse i en bank.

Og så laver han – sammen med de to tidligere medstuderende Benjamin og Henrik – podcasten ”Rig på viden” på Spotify, der handler om forskning inden for finans og økonomi. Podcasten er oppe på at have 2000 unikke månedlige lyttere, siger han.

– Da jeg blev færdig med min uddannelse i 2019 savnede jeg universitetet. Jeg begyndte mega-nørdet at læse en masse forskningsartikler om finans og økonomi. Det gik op for mig at der var et kæmpe behov for at formidle denne her forskning, der bliver produceret, bedre. Derfor besluttede jeg mig for at lave en podcast om det, fortæller André Thormann.

I en podcast 9. marts fortæller de tre blandt andet om deflation og aktier, og taler med Michael Clemens fra BankInvest. Og i andre podcasts diskuteres alt fra lånbegrænsninger, deflation, inflation og indeksfonde til cheflønninger, flokmentalitet på aktiemarkedet og pension.

Målgruppen for podcastene er alle der er interesserede i finans og økonomi, og de tre podcastere vil gerne favne bredt men også ramme nørderne, fortæller André Thormann.

– Vi gør alt for at forklare emnerne forståeligt, men det er klart det er lidt nørdet og man skal interessere sig for finans, tilføjer han.