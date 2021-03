’Bombe’ var brandbare væsker

Politiet var til stede efterfølgende i Gyngemose Parkvej efter hændelsen i januar. Foto: Peter Kenworthy.

Genstand fundet under bil i Gyngemose Park i januar var brandbare væsker, ikke sprængstof. Sagen efterforskes dog stadig som drabsforsøg

Af Peter Kenworthy

Den 16. januar blev en mistænkelig genstand blev fundet ved en bil på Gyngemose Parkvej og beboere evakueret, fordi politiet og sprængningseksperter var bange for at der var tale om sprængstof. Nu har undersøgelser påvist, at den indeholdt brandbare væsker.

Flere hundrede beboere blev desuden for en sikkerheds skyld evakueret væk fra området, indtil genstanden blev uskadeliggjort af Rullemarie senere samme aften.

Siden har Københavns Vestegns Politi efterforsket sagen med bistand fra sprængstofkyndige, som indtil videre har klarlagt, at der ikke var sprængstof i genstanden men derimod brandbare væsker, fortæller man i en pressemeddelelse.

– Den foreløbig vurdering er, at genstanden kunne forårsage en øjeblikkelig udvikling af ild med potentiale til at skade en person tæt på alvorligt, og derfor efterforsker vi fortsat sagen som forsøg på drab, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby, Københavns Vestegns Politi.

Vicepolitiinspektøren ønsker ikke at frigive flere detaljer om genstanden, udover at den kunne anrette brandskade inden for få meter.

– Jeg forstår godt, at den store evakuering skabte utryghed den aften, og derfor bør områdets beboere også vide, at der ikke var tale om bombe, som kunne forårsage store ødelæggelser i kvarteret, siger Charlotte Skovby.

Hun tilføjer, at hændelsen ser målrettet ud, og at politiet kigger i retning af en konflikt mellem grupperinger i rocker- og bandemiljøet. Hun ønsker ikke at kommentere yderligere på politiets efterforskning på nuværende tidspunkt.