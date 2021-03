BRT er fremtidens transportform

I de kommende år skal den kollektive transport udbygges og forbedres i Storkøbenhavn. Vi skal have fremtidssikret transport i hele regionen, der kan transportere borgere rundt hurtigt og sikkert. Den bedste løsning til hurtig og fleksibel transport i fremtiden er et hurtigt busnet med BRT-busser. BRT-busser opfylder fremtidens transportbehov og er bedre og billigere end […]

Af Henrik Sørensen, Folketingskandidat (C)

I de kommende år skal den kollektive transport udbygges og forbedres i Storkøbenhavn. Vi skal have fremtidssikret transport i hele regionen, der kan transportere borgere rundt hurtigt og sikkert.

Den bedste løsning til hurtig og fleksibel transport i fremtiden er et hurtigt busnet med BRT-busser. BRT-busser opfylder fremtidens transportbehov og er bedre og billigere end letbaner.

Sammenligner man BRT med letbanen vinder BRT på hastighed, økonomi og miljø.

I en netop udgivet rapport fra MOVIA kan man læse, en BRT-bus kan have det samme antal passagerer som et letbanetog. Og kapaciteten i en BRT busløsning er 7.000 passagerer i timen. Det er mere end nok til at klare behovet selv på Ring 3.

Letbaner er ikke godt for miljøet. Den kommende letbane på Ring 3 vil forbruge 10 kWh pr. kørt kilometer. Det skal sammenlignes med et forbrug på 2 kWh pr. kørt kilometer for en elbus. Busser er således meget mere miljø- og klimavenlig end letbanerne.

Også på hurtighed vinder BRT-busserne over letbanen. BRT-busser er ca. 15% hurtigere end den kommende letbane på Ring 3. Movia regner med at en BRT-bus vil køre med 35 km/t mod letbanens 30 km/t.

Og slutlig er anlægs- og driftsøkonomien i busser meget bedre end for letbanen.

Politikerne bør droppe alle ideer om flere letbaner i Storkøbenhavn og satse på BRT-busser. BRT-busser er en fremtidssikret løsning, som på alle måder slår letbanen.