Busforbindelser

Af Birgit Kock, Søborg Parkalle 134

Vedr. borgmesterens indlæg i avisen den 10.3. vil jeg gerne gøre opmærksom på et par tiltag, som kan bidrage til arbejdet mod et bedre klima:

Dels kunne man med fordel forlænge ruten for buslinje 6A, så den går fra Lyngby Station til Københavns Hovedbane. Beboere, som ikke bor i nærheden af Buddinge Runddel, skal med to busser for at komme til Lyngby. Det frister bilejere unødvendigt og er en ringe service for dem, som er nødt til at bruge offentlig transport. Ligeledes kræver det to busser at komme til Hovedbanen, hvis du ikke bor tæt på en S-togsstation, – igen ringe service, især set i lyset af de mange mennesker, som bor i området omkring Søborg Hovedgade.

Dels er det en daglig foreteelse at se bus 160 køre tom forbi vores matrikel. Retfærdigvis skal det nævnes, at det er sket, at der er en passager med og ved sjældne lejligheder også to.

Man kunne således nedlægge en busforbindelse uden passagerer og udvide en busrute til glæde for mange.