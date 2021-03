Bytter billeder og sex for materielle goder

Foto: Colourbox.

Mange 18-30 årige har byttet intime billeder, kys eller sex for noget materielt

Af Peter Kenworthy

Cirka 10 procent af de 18-30-årige respondenter har på et tidspunkt i deres liv tilbudt samvær, kys eller sex til gengæld for materielle goder i form af alt fra drinks, middage til gaver eller penge, konkluderer Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) i en ny rapport.

– Af disse har godt halvdelen udelukkende tilbudt samvær til gengæld for noget materielt, mens knap halvdelen har erfaring med mindst en gang at kysse, udveksle billeder af seksuel karakter eller dyrke sex til gengæld for forskellige typer af materielle goder, tilføjer VIVE,

Ifølge rapporten, er socialt udsatte unge overrepræsenterede.

– Undersøgelsen af de 18-30-årige viser, at 8 procent af unge, der ofte eller altid oplever økonomiske bekymringer, har udvekslet kys eller dyrket sex for materielle goder, mod 3 procent af unge, der sjældent oplever økonomiske problemer, kan man læse i rapporten.

Desuden har unge der har et højt forbrug af hash, stoffer eller alkohol, samt homoseksuelle unge, unge med psykiske vanskeligheder og unge der har været udsat for seksuelle overgreb, i højere grad end andre unge udvekslet intimitet for materielle goder.

VIVE fortæller til Gladsaxe Bladet, at tallene for Gladsaxe er for små til at sige noget generelt, men at der er den samme tendens over hele landet.