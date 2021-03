Corona på fremmarch

Der er ofte coronakø foran rådhuset. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe er den kommune med den næsthøjeste smitteincidens

Af Peter Kenworthy

Den 23. marts blev Folketinget enige om en genåbningsaftale, der gradvist udfaser corona-restriktionerne og åbner landet op i 14-dages intervaller. Efter påske er det planen at de såkaldte liberale serviceerhverv og skolerne skal genåbnes, hånd i hånd med regelmæssige test og under forudsætning af at stadig flere vaccineres.

Men smittetallene stiger i Gladsaxe Kommune der, ifølge tal fra Statens Serum Institut, er den kommune med den næsthøjeste smitteincidens – der i dag ligger på 245 per 100.000. 169 har været bekræftet smittet i de seneste syv dage.

I går var tallene henholdsvis 217 og 150, og sidste mandag havde Gladsaxe en smitteincidens på 166 per 100.000, og 115 var bekræftet smittet i de syv dage forinden.

Tallene for indlagte med COVID-19 på Gentofte og Herlev Sygehus er dog i dag på bare 16 – to mindre end i går. 31. december var der 104 indlagte på Herlev og Gentofte Hospital.

Positivprocenten (hvor stor en procentdel af testene, der er positive) i Gladsaxe ligger over 1 procent, mens kontakttallet på landsplan ligger stabilt på 1,1, hvilket indikerer at corona-epidemien er i svag vækst.

Lidt flere færdigvaccinerede

Der er lidt over 8.300 påbegyndt vaccinerede i Gladsaxe, og lige over 4.500 færdigvaccinerede (6,6 procent af befolkningen i kommunen).

Sidste mandag siden var der lidt over 7.800 påbegyndt vaccinerede i Gladsaxe, og over 3.800 færdigvaccinerede (5,6 procent af befolkningen i kommunen).

I denne uge bliver de 75-79-årige inviteret til at få en COVID-19 vaccine. Sundhedsstyrelsen har besluttet at forlænge pauseringen af brugen af vaccinen fra AstraZeneca, foreløbigt i tre uger.

Husk hygiejnen

COVID-19 er en infektionssygdom, der smitter ved, at virus overføres fra luftvejene hos én smittet person til en anden persons luftveje. Virus kommer ind i kroppen gennem slimhinderne – typisk øjnene, munden eller næsen.

Man skal huske at holde afstand, bruge mundbind hvor det er påkrævet, vaske hænder, host i ærmet og undgå håndtryk, kindkys og kram, samt være ekstra opmærksom på rengøring.

Risikoen for at smitte andre med COVID-19 er størst, når man har symptomer, men man kan godt smitte andre, selvom man ikke selv oplever symptomer. Det er derfor vigtigt at gå i selvisolation, hvis man er testet positiv eller er nær kontakt til en smittet.

Det første tilfælde af COVID-19 blev konstateret i Danmark den 27. februar 2020, hvor den smittede var en rejsende, der havde været i Italien. WHO erklærede COVID-19 for en pandemi 11. marts 2020.

PCR-test – der oftest foretages ved podning i halsen – er den mest sikre test for coronatest.

Over 2,7 millioner mennesker er døde af COVID-19 på verdensplan.