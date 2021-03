Corona

Borgmesteren svarer på mit indlæg om covid-smitte i Gladsaxe mod bedre viden. Hun forsøger, at benægte at kommunen har et problem vedrørende smitte. Gladsaxe ligger blandt de ti kommuner med den højeste forekomst af smitte. Seruminstituttet informerer, at kommunen ligger på en syvendeplads, kun overgået af H-Taastrup, Ishøj, Brøndby, Albertlund, Vallensbæk og Esbjerg. Borgmesteren bør […]

Af Søren Avnstrøm, Hakonsvej 39