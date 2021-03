Coronaerfaringer

Foto: Colourbox.

Kommunen har lavet corona-erfaringsopsamling – men har ikke spurgt borgerne endnu

Af Peter Kenworthy

I sin grundlovstale sidste år fortalte Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), at hun mente at corona-krisen vil forandre vores måde at se tingene på og få os til at finde en ny normal.

Men at indføre en sådan ny normal kræver både politisk vilje og et erfaringsgrundlag at handle ud fra.

2. marts blev Gladsaxe Kommunes økonomiudvalg orienteret om den tværgående corona-erfaringsopsamling, som blev sat i gang i oktober, der dog ikke har undersøgt den såkaldte ”borgeroplevede service”, der ifølge kommunen skal undersøges særskilt i løbet af foråret.

I den tværgående erfaringsopsamling, der er udarbejdet af kommunens Strategi-, Kommunikation- og HR-afdeling, har man indtil videre spurgt kommunale politikere og -embedsmænd – om serviceniveau, det politiske arbejde og de kommunalansattes arbejdsvilkår.

Blandt andet pointerer man i erfaringsopsamlingen at de politiske møder er blevet hårdere i tonen af at være blev virtuelle og at politikerne oplever at der er gjort ”spændende erfaringer” med digital borgerinddragelse, men at man stadig ønsker fysisk borgerdialog.

Samt at drift, information og briefinger foregår fint online, at udvikling, innovation og strategi har mere trange kår i det virtuelle, og at coronaen tærer på medarbejderne.

– Mange steder er driftsorganisationen presset af smitten og konstante omstillinger. Af mange årsager er medarbejdere og ledere ved at være slidte. Både dem der møder fysisk frem, og dem der arbejder hjemmefra, pointeres det i erfaringsopsamlingen.