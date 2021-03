Coronaramt erhvervsliv

Foto: Kaj Bonne.

Erhvervslivet i hovedstadskommuner som Gladsaxe er blevet særligt hårdt ramt af coronakrisen

Af Peter Kenworthy

Corona-krisen har vendt op og ned på det kommunale erhvervsdanmark, viser IRIS Groups årlige rangering af de danske kommuners erhvervspræstationer.

Analysen siger nemlig, at de bedst præsterende erhvervskommuner op til krisen typisk er dem, der er hårdest ramt af corona-krisen. Tårnby var Danmarks førende erhvervskommune før krisen, men er den kommune, der er hårdest ramt af krisen. Rebild Kommune har størst fremgang, mens Norddjurs Kommune er sluppet nådigst gennem krisen.

Gladsaxe Kommune ligger samlet set nummer 9 på Iris Groups liste over de lokale erhvervspræstationer inden coronakrisen ramte, efter at have ligget nummer to året forinden. Målt på den samlede værdi, som virksomhederne i gennemsnit eksporterer for, klarer Gladsaxe Kommune sig bedst.

Corona-nedtur

På grund af coronakrisen indeholder dette års rangering både et indeks for lokale erhvervspræstationer op til krisen, og et særligt corona-indeks for erhvervsudviklingen under coronakrisen, som baserer sig på færre indikatorer end indekset over lokale erhvervspræstationer, fordi mange erhvervsdata endnu ikke er tilgængelige for 2020.

Og ser man på kommunernes placering på corona-indekset, ryger Gladsaxe helt ned som nummer 60. Når det gælder underindikatoren ledighed ligger Gladsaxe helt nede som nummer 78, mens man er oppe som nummer 24 når det gælder iværksætteri.

– Den primære forklaring på at Gladsaxe ligger nummer 60 på corona-indekset er, at en del virksomheder i kommunen har benyttet diverse hjælpepakker og at ledigheden er steget lidt mere end på landsplan. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at nedlukningerne som følge af corona generelt rammer hovedstadsområdet og de større byer hårdere, fordi oplevelseserhvervene fylder mere i erhvervsstrukturen i disse kommunen, fortæller direktør i Iris Group, Jens Bjerg, til Gladsaxe Bladet.

– Placeringen som nummer 60 er således udtryk for, at mange kommuner uden for de store byer har en anden erhvervsstruktur, hvor industrien og bygge og anlæg fylder mere, og de er derfor ikke så hårdt ramt. Ser vi alene på, hvordan hovedstadskommunerne har klaret sig, så er langt de fleste hovedstadskommuner faktisk hårdere ramt af coronakrisen end Gladsaxe, tilføjer han.