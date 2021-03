Danskernes forhold til nutidens teknologi

Foto: Billede af Free-Photos fra Pixabay

SPONSORERET INDHOLD: Hvordan er danskernes forhold til teknologi generelt?

Af SPONSORERET INDHOLD

Vi danskere ser mindre og mindre almindeligt fjernsyn og læser færre og færre rigtige aviser og blade. Vi er, som folkefærd, gået hen og blevet rigtig glade for streaming og nyhedstjenester online.

Kulturministeriets rapport om mediebrug viser, at færre danskere lytter til almindelig radio og kaster i stedet deres opmærksomhed på podcasts. Det samme gælder for musik, for det ses også tydeligt, at de fleste danskere gør brug af streamingtjenester til at lytte til nutidens lækre toner, frem for CD’er og plader.

I 2020 har 95% af danskerne adgang til internet og vi bruger det også flittigt. I statistikker om danskernes mediebrug ser man, at handlen på internet også er steget gevaldigt. Det er tydeligt at se, at mændene handler mere computer hardware og videospil, hvor kvinderne handler mere dagligvarer, bøger og tøj online.

Hvilke udviklinger sker der for teknologi?

Teknologien er i konstant udvikling og er nok et af de områder, der udvikler sig hurtigst. Der kommer hele tiden nye muligheder, som gør dagligdagen nemmere. Som for eksempel de nye digitale assistenter som Apple Siri og Amazon Alexa.

Udover det, kommer der hele tiden nye apps til rådighed, og mange af dem helt gratis. Google Play og App Store giver danskerne chancen for at holde sig opdaterede på det nyeste nye inden for apps, og med rette, for der sker virkelig meget.

Du har nu også mulighed for at styre både belysning og varme i dit hus, med de nye pærer, der reagerer ved klikket på en touchskærm. Det er helt klart noget mange danskere har taget til sig, og der er ingen tvivl om, at det nok skal blive ved med at blive populært.

Hvorfor er danskernes forhold til teknologi sådan?

Os mennesker, som art, er utrolig glade for at føle os smarte og føle, at vi er med på det nyeste nye og så er vi født nysgerrige. Trends skal udforskes og finder vi noget, der kan gøre vores ellers ret små opgaver i hjemmet nemmere, så tager vi imod dem med kyshånd.

Det er også derfor smarte stemmestyrede assistenter, robotstøvsugere, robotplæneklippere, varme- og lysstyring vinder indpas i Danmark. Vi vil gerne have tid til de ting, der betyder noget for os i dagligdagen, og det hjælper teknologi os til.

Hvilke apps bruger vi mest?

Blandt de apps vi bruger mest, finder vi derfor også dagligvarebutikkernes apps. Vi vil gerne have besked når vores yndlingsprodukter er på tilbud og vide hvor man finder den billigste Kærgården. Disse apps sparer os tid på en så kedelig opgave som at handle mad ind, og det sætter vi pris på.

Vi bruger også mange apps der hjælper os til at gøre de ting som vi førhen var tvunget til at gå ud af huset for at benytte. Man kan finde apps til online casino, til hjemmetræning, til bank operationer og så videre.

Kort fortalt er danskernes forhold til teknologi rigtig godt. Vi har en sund nysgerrighed overfor det seneste nye på markedet og vi holder os ikke tilbage for at prøve alle de nye smarte teknologiske gadgets, der kommer på markedet.