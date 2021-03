Derfor bør dine erhvervskøretøjer vaskes regelmæssigt

SPONSORERET INDHOLD: Står du med ansvaret for et eller flere erhvervskøretøjer – for eksempel lastbiler, busser eller tunge industrikøretøjer – kender du med al sandsynlighed til problematikken med at holde dem rene og præsentable.

Selvom det kan være besværligt, kan det i høj grad betale sig at opretholde et pænt udseende på dine køretøjer, og faktisk findes der både gode og overskuelige løsninger til denne opgave, der ovenikøbet kan findes til favorable priser.

Find gode muligheder for vask af dine erhvervskøretøjer

Leder du efter muligheder for vask af lastbiler, busser og andre erhvervskøretøjer, behøver du ikke lede længe. Der er nemlig gode og specialiserede vaskeanlæg tilgængelige, for eksempel i Taastrup og Hvidovre, der udbydes af firmaet Copenhagen Truck Wash. Hos et firma i stil med dette får du ikke blot kort ventetid og høj effektivitet, men også muligheden for at indgå faste aftaler, for eksempel med ubegrænset vask af alle dine køretøjer.

Med en fast og favorabel aftale kan I gøre jævnlig vask af firmakøretøjerne nemt at administrere og billigt. I vil derfor kunne spare en masse tid, og samtidig vil det blive nemt at holde firmaets erhvervskøretøjer rene og præsentable. Dit firma har sikkert unikke behov, og her er en skræddersyet aftale værdifuld, da det vil betyde, at aftalen kan bygges ud fra dine ønsker og behov.

Derfor er regelmæssig vask en god investering

Regelmæssig vask er at foretrække på flere punkter, og det kan hurtigt vise sig at være en god investering – på kort såvel som på lang sigt. Det kan lyde banalt, men faktisk kan noget så simpelt som regelmæssig vask af firmakøretøjer nemlig gøre en stor forskel på en række forskellige områder.

Nogle af disse områder og grunde fremgår herunder:

• dine erhvervskøretøjer præsentable, vil dette give et positivt indtryk hos nuværende såvel som potentielle kunder. Omvendt kan beskidte køretøjer sende et dårligt signal til potentielle kunder, så de i sidste ende kunne finde på at vælge en konkurrent i stedet for.

• Måske vigtigst af alt er den fordel, at regelmæssig vask af erhvervskøretøjer vil være med til at forebygge rust og slid på køretøjerne, så virksomheden kan spare på reparationsudgifter og udgifter forbundet med udskiftning af køretøjer.

• Rene køretøjer har også en effekt på de ansatte, der fører køretøjerne. En chauffør vil nemlig ofte passe endnu bedre på et flot erhvervskøretøj end for eksempel et køretøj, der er fuld af skidt og rust.

• Indvendig og udvendig vask af dine køretøjer vil også kunne højne hygiejnen, og derved vil din virksomhed også blive mere attraktiv for kunder, hvor dette er en vigtig faktor.

Der er altså flere grunde, der taler for at behandle jeres erhvervskøretøjer ordentligt og holde dem rene og pæne med regelmæssig vask. Med den rette aftale hos et firma med specialiserede vaskeanlæg, en god og professionel bemanding samt en virksomhedskultur med fokus på tilfredshed hos sine kunder, kommer du langt for pengene, og du vil hurtigt kunne mærke fordelene ved hyppig vask af dine køretøjer. Dette er netop værdier, der er central for Copenhagen Truck Wash, og derfor er det oplagt, at tage fat i dem omkring en mulig aftale.